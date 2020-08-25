Верховна Рада зібралася на позачергову сесію, скликану президентом України Володимиром Зеленським.

Засідання розпочалося об 11 годині, трансляцію веде канал "Рада". У залі зареєструвалися 254 нардепи.

У порядку денному - розгляд шести законопроєктів, зокрема про зміни до державного бюджету, які дозволять підняти мінімальну зарплату з 1 вересня до 5000 гривень (проєкт №3963). Також розглянуть два альтернативні законопроєкти - №3963-1 і №3963-2.

Також депутати розглянуть ще один законопроєкт про зміни до бюджету. Він стосується розширення напрямів надання держгарантій для забезпечення боргових зобов'язань "Укргідроенерго" та часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікро-, малого та середнього сектору економіки – резидентам України, зокрема, які зазнали значних фінансових втрат унаслідок запровадження карантинних обмежень і для подолання наслідків, викликаних респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (проєкт №3659).

Окрім того, депутати планують розглянути ініційований нардепами "Слуги народу" законопроєкт про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Також у порядку денному є проєкт ратифікації Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником і Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником і Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором); проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди "Європейські дороги України ІІІ (проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр № 0055); проєкт закону України про ратифікацію Фінансової угоди (проєкт "Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, що минула позачергова сесія була скликана 21 липня. Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков не виключав, що скандальний законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського щодо продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року можуть розглянути на позачерговій сесії Верховної Ради.

6 серпня президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня цього року. Нині мінімальна зарплата становить 4723 гривні.

Постанову про скликання позачергової сесії на 25 серпня Дмитро Разумков підписав 19 серпня.