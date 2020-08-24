Нормандська зустріч голів МЗС може відбутися у вересні, - Маас

Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися у вересні. Про це заявив очільник німецького МЗС Хайко Маас під час візиту у Київ, передає Інтерфакс-Україна.

Серед питань, які планують обговорити під час зустрічі, "формула Штайнмаєра", проведення місцевих виборів на Донбасі, передача повноважень на українсько-російській ділянці кордону.

"Усі залучені сторони розуміють, що нам потрібно зустрітися не для того, щоб повторити те, що було досягнуто на Паризькому саміті, але говорити про те, яким чином реалізуються ці рішення. З одного боку, є перемир'я, з іншого боку, є механізми, які мають застосовуватися для контролю. Це стосується також облаштування додаткових пунктів переходу", - сказав Маас на спільній прес-конференції з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

Український міністр зазначив, що "ключ до припинення російської агресії знаходиться у Москві". Наразі глава МЗС РФ Сергій Лавров "не висуває якихось додаткових передумов для проведення зустрічі міністрів у вересні".

"Наше завдання - говорити по суті і шукати конкретні рішення. Я переконаний, що станом на зараз така налаштованість у нас є, а відповідно, якщо така ж налаштованість є і у міністра Лаврова, то ключ не просто знайдеться, а зробить поворот, і замок може відкритися", - сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 28 серпня.