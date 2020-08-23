Екснардеп Яриніч подав до суду на Супрун

Екснардеп Костянтин Яриніч подав до суду на колишню в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав активіст та виконавчий директор організації ArcUA.org Станіслав Грещишин.

"Костянтин Яриніч подав в суд позов на Уляну Супрун про захист честі і гідності. Після того, як вона написала про інцидент за його участі у червні, позов він писав майже два місяці", - зазначив Грещишин.

За його словами, позов прийняв суд Кропивницького, рідного міста Яриніча, хоча справу мав би розглядати суд за місцем реєстрації відповідача.

"Виглядає, що Яринічу не подобається, що всі знають секрет його успіху (тато був головним лікарем закладу, потім син був головним лікарем, потім знову тато, тепер знову син), і він хоче мати якийсь папірець від місцевого суду, що він свята людина", - висловився активіст.

Нагадаємо, в кінця червня Супрун повідомила, що її "намагалися зухвало сфотографувати". Ексміністр розповіла, що ввечері біля її будинку невідомий чоловік пхав телефон їй в обличчя, він себе дуже нахабно, "наче хотів налякати".

За її словами, після цього чоловік побіг і сховався в машину. Супрун вдалось сфотографувати цей автомобіль. Всередині, крім інших, сидів чоловік дуже схожий на Костянтина Яриніча.

Яринич - народний депутат 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". У 2007 році став головним лікарем Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру.

У травні 2020 стало відомо, що він претендує на пост голови Національної служби здоров’я.