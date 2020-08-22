Ердоган привітав Зеленського з Днем незалежності та запросив до Туреччини

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глави держав обговорили актуальні питання розвитку практичної співпраці у сфері безпеки та оборони, ситуацію з поширенням коронавірусу, перебіг виконання попередніх домовленостей щодо реалізації спільних інфраструктурних проектів тощо.

Про це інформує пресслужба глави української держави.

"Президент Туреччини привітав Володимира Зеленського та всіх українців з 29-ю річницею незалежності й відзначив, що радий активізації двосторонніх контактів, яка відбувається попри епідемічну ситуацію. Він також привітав Главу Української держави із встановленням повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

У відповідь президент України також подякував турецькому колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський привітав Президента Турецької Республіки з відкриттям покладів природного газу на турецькому узбережжі Чорного моря, "розробка яких сприятиме підвищенню енергетичної безпеки Туреччини та країн регіону".

Було позитивно відзначено відновлення авіасполучення між двома країнами та створення можливостей для туристичних подорожей.

Співрозмовники обговорили перебіг будівництва автомобільних доріг в Україні, а також житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим. Також президент України висловив подяку Ердогану за відстоювання прав та інтересів кримських татар, а також за сприяння звільненню українських громадян, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях Криму і Донецької та Луганської областей.

Володимир Зеленський порушив питання необхідності продовження роботи в напрямку звільнення утримуваних Росією осіб.

Повідомляється, що Ердоган запросив главу української держави відвідати Туреччину.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку лютого відвідав Київ для зустрічі з владою і взяв участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.