ДБР завершило розслідування у справі про вбивство Вербицького та викрадення Луценка

ДБР завершило розслідування у справі про вбивство Юрія Вербицького, а також викрадення та катування Ігоря Луценка під час Революції Гідності. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Двох осіб підозрюють у вчиненні злочинів за трьома статтями:
- незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК Ураїни);
- створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній (ч.1 ст. 255 КК України);
- незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України).
Один із фігурантів підозрюється ще за чотирма статтями:
- умисне вбивство викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України );
- катування, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);
- підроблення документів та їх використання (4 ст. 358 КК України);
- службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
У відомстві зазначили, що у зв'язку з використанням підробленого паспорту та офіційних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від органу досудового розслідування.
Наразі двоє підозрюваних перебувають під вартою.
Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт скерують до суду.
Нагадаємо, 10 березня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану Юрія Вербицького та викраденні активіста Ігоря Луценка, які відбулися у січні 2014 року.
Наступного дня відбулось затримання ще одного підозрюваного. Ним виявився житель Білої Церкви. Під час Революції Гідності він увійшов до злочинного угруповання з дев'ятьох "тітушок", організованого для викрадення та залякування активістів.