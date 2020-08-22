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ДБР завершило розслідування у справі про вбивство Вербицького та викрадення Луценка

Підозрюють двох осіб.

ДБР завершило розслідування у справі про вбивство Вербицького та викрадення Луценка
Юрій Вербицький
Фото: piter.tv

ДБР завершило розслідування у справі про вбивство Юрія Вербицького, а також викрадення та катування Ігоря Луценка під час Революції Гідності. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Двох осіб підозрюють у вчиненні злочинів за трьома статтями:

  • незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК Ураїни);
  • створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній (ч.1 ст. 255  КК України); 
  • незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340  КК України).

Один із фігурантів підозрюється ще за чотирма статтями:

  • умисне вбивство викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України ); 
  • катування, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127  КК України);  
  • підроблення документів та їх використання (4 ст. 358 КК України); 
  • службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

У відомстві зазначили, що у зв'язку з використанням підробленого паспорту та офіційних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від органу досудового розслідування.

Наразі двоє підозрюваних перебувають під вартою.

Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт скерують до суду.

Нагадаємо, 10 березня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану Юрія Вербицького та викраденні активіста Ігоря Луценка, які відбулися у січні 2014 року. 

Наступного дня відбулось затримання ще одного підозрюваного. Ним виявився житель Білої Церкви. Під час Революції Гідності він увійшов до злочинного угруповання з дев'ятьох "тітушок", організованого для викрадення та залякування активістів.

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