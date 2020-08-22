Зеленський: "Кравчук - обличчя української дипломатії", Фокін у складі ТКГ "теж на місці"

"Тому що тій стороні теж важливо бачити людину, яка з Донбасу".

Президент Володимир Зеленський вважає Леоніда Кравчука, який зараз очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, одним із найкращих дипломатів сучасності.

Про це очільник держави повідомив у інтерв'ю каналу "Україна 24".

"Щодо Кравчука і Фокіна, цієї парочки професійних дипломатів з чітко проукраїнською позицією, патріотичною і збалансованою. Леонід Макарович один із найкращих дипломатів сучасності. Один з найкращих, я це знаю, я це бачив. Він дуже енергійна людина, піднімає Мінськ під його керуванням, дійсно ми про деякі речі домовилися. Йому допомагають і пан Фокін, і Резніков, і Андрій Єрмак. Кравчук - це обличчя нашої української дипломатії. Краще у нас нема", - зазначив президент.

Зеленський додав, що перший заступник Кравчука у ТКГ, перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін, також "на місці" в складі української делегації.

"Тому що тій стороні теж важливо бачити людину, яка з Донбасу. Да, з Донбасу, українського, проукраїнського Донбасу. Це правильний, досвідчений дипломатичний баланс, який головує від України в ТКГ", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 30 липня Володимир Зеленський призначив головою делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. Той повідомив, що в складі переговорної групи можливі зміни. Згодом він заявив, що до складу делегації долучиться перший прем'єр-міністр України, 87-річний Вітольд Фокін. 3 серпня той уже брав участь в ознайомчій зустрічі.

Кравчук повідомив, що основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу. "А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти відповідно до цього розуміння". Однак сам Фокін заявив, що "ця робота має аматорський присмак, бо ще не визначено мою роль у групі, я ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати. Бо те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже".

Фокін додав, що погодився б бути заступником Кравчука, але ця посада вже зайнята. 6 серпня Зеленський підтвердив, що Фокін братиме участь у мінському процесі.

18 серпня Президент Володимир Зеленський увів першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).