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Зеленський не бачить сенсу переносити переговори з Мінська

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести.

Зеленський не бачить сенсу переносити переговори з Мінська
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить сенсу переносити переговори з Мінська, попри протести у Білорусі. Про це глава держави сказав під час інтерв’ю телеканалу Україна 24.

"Ми вдячні кожній країні, яка нам пропонує майданчик для цих важливих перемовин, але зараз “мінські перемовини” відбуваються у відеоформаті через ковід. Я вважаю, що від місця вони не залежать зовсім, залежить від людей, які залучені в ТКГ", - сказав президент.

"Думаю рано про зміну міста говорити. І мені здається, неправильно особливо зараз це робити. Не бачу сенсу змінювати. Зараз це не є пріоритетним", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 5 вересня 2014 року в столиці Білорусі були підписані так звані Мінські угоди. З тих пір у Мінську регулярно проходили засідання Тристоронньої контактної групи щодо їх виконання.

У 2018 році президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на перемовинах у США обговорив із президентом Дональдом Трампом можливість перенести зустрічі стосовно Донбасу із Мінська в Астану.

Тодішній очільник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна не бачить сенсу переносити переговори. "Якщо буде розуміння, що зміна локації щось дасть, ми готові хоч у Нову Зеландію", - висловився Клімкін.

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