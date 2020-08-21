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Зеленський заявив, що в Україні є декілька підприємств, які готові виготовляти вакцину від COVID-19

"Ми спілкуємося про те, якщо нам вдастся взяти вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти". 

Зеленський заявив, що в Україні є декілька підприємств, які готові виготовляти вакцину від COVID-19
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на початку пандемії коронавірусу держава не мала технічної спроможності ні розробити, ні виготовляти вакцини від COVID-19.

Зараз, за його словами, в Україні є декілька підприємств, які готові масово виробляти вакцину, розроблену в інших країнах. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з пресою в Миколаївській області.

"Ми розмовляємо з деякими країнами, які є розробниками. Ми спілкуємося про те, якщо нам вдасться взяти вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти. Але питання глобальне про науку, медицину, про розробку вакцин на майбутнє. Ця задача вже поставлена", - додав він.

Зеленський анонсував появу наукового центру із найкращими вченими, щоб бути готовими до викликів у майбутньому.

Нагадаємо, що у квітні Володимир Зеленський пообіцяв українським ученим виплатити щонайменше мільйон доларів за винайдення ліків чи вакцини від коронавірусу.

Наприкінці липня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, в Україні орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. Ляшко повідомив, що компанія вже на третій клінічній стадії і перша серед розробників у списку ВООЗ.

За його словами, вакцинуватимуть у першу чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. При цьому, згідно з даними опитування КМІС, 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу.

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