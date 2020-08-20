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За минулу добу в Києві виявили 215 нових випадків коронавірусу

На сьогодні в столиці вже 10945 підтверджених випадків захворювання.

За минулу добу в Києві виявили 215 нових випадків коронавірусу
Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу ще у 215 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, 13 із них - діти.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві знову різко збільшилася. За минулу добу вірус виявили у 215 людей. 13 із них – діти. На сьогодні в столиці вже 10945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав він.

Серед тих, хто захворів: 110 жінок віком від 18 до 90 років і 5 дівчаток від 3 до 17 років, а також 92 чоловіки віком від 18 до 83 рокiв і 8 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли, зокрема, шестеро медиків.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 35. У Подільському – 26. Та в Деснянському районі – 22 випадки. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Тільки так ми зможемо упередити стрімке розповсюдження вірусу і уникнути повернення до суворих обмежень. Бережіть себе!" - наголосив  Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Збільшилась і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 26 людей. Усього коронавірус подолали 3484 мешканці Києва.

Нагадаємо, кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу перевищила 2 тис. Станом на ранок 20 серпня в Україні - 98537 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

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