Майже 100 000 українців були інфіковані коронавірусом із початку епідемії. Статистика пішла на спад із початком літа, але зараз, схоже, вірус активізувався знову.

"Ми розуміємо, що на нас чекає друга хвиля коронавірусу й потрібно бути до неї готовим", – каже заступник міністра охорони здоров’я України Ярослав Кучер.

Днями чиновник побував з інспекцією в Дніпропетровській області. Регіон – серед порівняно успішних у плані боротьби з поширенням COVID-19. За кількістю хворих він у другому десятку неофіційного рейтингу областей, але все може змінитися в будь-яку мить. Медики державних лікарень кажуть, що готові до ускладнення епідемічної ситуації. Їхня впевненість ґрунтується на підтримці, яку надає великий бізнес.

Фото: Надано Фондом Ріната Ахметова

"Фонд Ріната Ахметова допомагає нам із перших днів епідемії. Сьогодні нових апаратів ШВЛ у нас практично стільки ж, скільки старих. Дай Боже, щоб вони не стали в пригоді, але якщо така потреба виникне, ми зможемо допомогти хворим", – розповідає Володимир Дяченко, головний лікар Кам’янської міської лікарні № 7.

Фото: Надано Фондом Ріната Ахметова

Надано Фондом Ріната Ахметова

Медустанова отримала від Фонду п’ять висококласних апаратів штучної вентиляції легенів. Передання обладнання відбулося в рамках проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні", який став частиною великої програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

Фонд закупив і передав лікарям експрес-тести для визначення коронавірусу, засоби індивідуального захисту для медиків, аналізатори ПЛР. Але головна медична потреба – апарати штучної вентиляції легенів, які допомагають рятувати життя з важкими ускладненнями від інфекції.

Фото: Надано Фондом Ріната Ахметова

"Якщо не перевести на ШВЛ пацієнта, якому вона потрібна, він однозначно загине. Причому загине упродовж дуже короткого проміжку часу", – говорить професор Юрій Кучин, перший проректор НМУ ім. О. О. Богомольця.

Член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталя Ємченко зазначила, що упродовж осені всі опорні лікарні України отримуватимуть від Фонду нові партії обладнання:

"Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу країні, коли виділив 300 мільйонів гривень на придбання найнеобхіднішого медикам обладнання та витратних матеріалів. Масштаби допомоги безпрецедентні, і проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні», по суті, вплинув на загальний рівень якості надання медичної допомоги в країні, який значно зріс. Робота триває. До передання медикам готують ще 98 апаратів ШВЛ високого класу".

Проєкт "Боротьба з COVID-19 в Україні" стартував ще в березні. За пів року опорні державні лікарні отримали від Фонду Ріната Ахметова 106 суперсучасних апаратів ШВЛ. Обладнання вже рятує життя хворих у Львівській, Івано-Франківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській і Харківській областях, а також у Києві.

"Ситуація з коронавірусом залишається складною, тому матеріально-технічне забезпечення є вкрай необхідним. Дякуємо Фонду Ріната Ахметова за допомогу, тому що апарати ШВЛ дуже потрібні", – каже в. о. директора Центральної районної лікарні Калуша Іван Красійчук.

Слова медика підтверджує статистика: на Івано-Франківщині заповнено понад 40% ліжок у лікарнях, у медустановах області перебувають понад 6000 пацієнтів. У реанімаціях узагалі немає вільних місць. Боротися за життя хворих у важкому стані допомагають апарати ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова. Регіон отримав від Фонду відразу 15 одиниць цього обладнання.

"ВООЗ прогнозує другу хвилю епідемії. Тому потрібно приділити увагу забезпеченню апаратами ШВЛ. Дякую Фонду Ріната Ахметова за те, що надає таку вкрай необхідну допомогу. Фонд був із нами, коли було дійсно важко. Завдяки цим апаратам допомогу отримають ті хворі, які продовжують надходити до стаціонарів. Таке високотехнологічне обладнання дуже потрібне медустановам, які першими стали на захист здоров’я людей", – сказав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

200 апаратів ШВЛ – ще один масштабний проєкт Фонду, покликаний підвищити рівень екстреної допомоги в Україні. Раніше, за особистим рішенням Ріната Ахметова, було реалізовано проєкт "200 швидких для України". Тоді за рекордно короткі пів року державні медустанови в усіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням, здатних долати бездоріжжя.

Зокрема 22 автомобілі з апаратами штучної вентиляції легенів для новонароджених. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності нашої країни. Сьогодні багато цих швидких використовуються в боротьбі з епідемією в усіх областях.