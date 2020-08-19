Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Устоит ли Лукашенко?
Устоит ли Лукашенко?
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Число інфікованих коронавірусом у Києві зросло майже до 11 тисяч

За минулу добу у столиці підтвердили 215 нових випадків ковіду.

Станом на ранок 19 серпня в Києві вже 10945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу вірус виявили у 215 людей, 13 із них - діти. Захворіли, зокрема, шестеро медиків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Одужали за минулу добу 26 людей. Усього коронавірус подолали 3484 мешканці Києва. До лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - написав він у телеграм-каналі.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (35), Подільському (26) та Деснянському (22) районах.

Нагадаємо, 18 серпня в Україні виявили "рекордних" 1967 нових випадків коронавірусу за добу. 812 людей одужали від коронавірусної інфекції, 28 пацієнтів померли внаслідок ускладнень ковіду-2019.

Загалом у країні від початку пандемії зареєстровано 96 403 випадки коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також