Число інфікованих коронавірусом у Києві зросло майже до 11 тисяч

За минулу добу у столиці підтвердили 215 нових випадків ковіду.

Станом на ранок 19 серпня в Києві вже 10945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу вірус виявили у 215 людей, 13 із них - діти. Захворіли, зокрема, шестеро медиків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Одужали за минулу добу 26 людей. Усього коронавірус подолали 3484 мешканці Києва. До лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - написав він у телеграм-каналі.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (35), Подільському (26) та Деснянському (22) районах.

Нагадаємо, 18 серпня в Україні виявили "рекордних" 1967 нових випадків коронавірусу за добу. 812 людей одужали від коронавірусної інфекції, 28 пацієнтів померли внаслідок ускладнень ковіду-2019.

Загалом у країні від початку пандемії зареєстровано 96 403 випадки коронавірусу.