Мер Києва Віталій Кличко почав перевіряти готовність столичних шкіл до нового навчального року. Перевірялася і спроможність працювати в нових умовах із дотриманням необхідних правил безпеки.

Відео з візиту до однієї зі столичних гімназій Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Столичні школи готуються прийняти учнів із 1 вересня. Сьогодні відвідав гімназію «Введенська» № 107, що в Подільському районі, та перевірив навчальний заклад на відповідність правилам роботи в нових реаліях. Гімназія підготувалась. Замість двох входів до закладу відкрили чотири. У навчальних класах встановили умивальники. Створили дві зони і для навчання на свіжому повітрі. Планують збільшити час на перерви між уроками", – зазначив мер.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Дітей з підозрою на коронавірус до прибуття медиків відправлятимуть у спеціально облаштований ізолятор. Закупили всі необхідні дезінфікуючі та антисептичні засоби, мийні засоби для обробки приміщень, маски, безконтактні термометри. На всі навчальні заклади місто придбало майже 3 тисячі таких термометрів.

"Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах. Із дотриманням усіх правил! І школи готові до цього. Разом із тим ми підготували декілька можливих сценаріїв навчання на випадок погіршення ситуації з розповсюдженням вірусу. Якщо в школах будуть випадки захворювання на коронавірус, освітяни і медики розробили поетапний план, як ці навчальні заклади працюватимуть у таких умовах", – наголосив Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, що головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вчителі будуть викладати в захисному щитку в школах помаранчевої зони. У червоній зоні буде введено онлайн-навчання, але тільки на період перебування регіону в цій зоні.