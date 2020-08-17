З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами

17 серпня в Українській православній церкві Московського патріархату з’явилися чотири нові митрополити і два архієпископи.

Про це повідомляє Центр інформації УПЦ.

"Сьогодні, в день 6-річчя від дня інтронізації Митрополита Онуфрія на кафедру Київських Митрополитів, на урочистостях у Києво-Печерській Лаврі четверо архієреїв возведені в сан митрополитів", - зазначається у повідомленні.

Зокрема у сан митрополита возведені архієпископи Каменський і Царичанський Володимир, Новокаховський і Генічеський Філарет, Кременчуцький і Лубенський Миколай, Банченський Лонгин, вікарій Чернівецької єпархії.

Цього ж дня у сан архієпископа возведені єпископи Васильківський Миколай, вікарій Київської єпархії, та Шепетівський і Славутський Євсевій.

Варто зауважити, що новоспечений митрополит Філарет (Звєрєв) був у числі архієреїв УПЦ МП, які пообіцяли підтримати автокефалію, але таки не прибули на об’єднавчий собор 15 грудня 2018 року.