У Львові колишнього поліцейського затримали за підозрою в організації підпалу авто журналістки Радіо Свобода

Раніше в Одесі затримали виконавця злочину - 19-річного мешканця Хмельницького.

Служба безпеки викрила у Львові колишнього працівника Національної поліції, який, за версією слідства, у січні цього року організував підпал автомобіля журналістки Радіо Свобода.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, підпал авто журналістки стався в ніч на 30 січня 2020 року на вул. Кубійовича у Львові. Правоохоронці в Одесі затримали виконавця злочину - 19-річного мешканця Хмельницького, якому повідомили про підозру й обрали запобіжний захід.