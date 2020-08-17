Зеленський відреагував на підпал авто "Схем"

Президент пригадав, як спалили його авто і погрожували "Кварталу 95" за критику влади.

Президент Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про те, що вночі у Броварах невідомі спалили автомобіль водія програми журналістських розслідувань "Схеми".

Передусім глава держави пригадав, як у грудні 2014-го неподалік палацу "Україна" невідомі спалили його авто.

"Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців", - написав Володимир Зеленський у фейсбуці.

Президент висловив сподівання, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть і притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми".

"Як президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене. Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни. Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань", - заявив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що його творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади.

"Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків «хлопці, ви дожартуєтесь» – до прослуховування, стеження, реальних перешкод і заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов усе це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", - резюмував він.

Нагадаємо, уночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший"), який належить водієві програми, учаснику знімальної групи Борисові Мазуру. Інцидент стався біля будинку водія у Броварах близько 00:30.

Поліція відкрила кримінальне провадження, подія кваліфікована як умисне знищення.

За словами журналіста програми Михайла Ткача, останній матеріал, який знімали в цій автівці - "Королі доріг". У ньому йшлося про перших осіб держави, які порушують правила дорожнього руху. Ткач стверджує, що під час зйомок за авто й учасниками програми вели спостереження співробітники охорони президента - УДО.

8 серпня журналіст програми розслідувань "Схеми" Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою прослуховування. Поліція відкрила два кримінальних провадження: одне - за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста, інше - щодо незаконного обігу й використання прихованих записувальних пристроїв. Проте правоохоронці так і не провели огляду приміщення за допомогою спеціального обладнання, яке здатне виявити наявність пристроїв для прослуховування.

Останні програми "Схем" стосувалися порушення правил дорожнього руху кортежем Зеленського та переїздом президента до державної резиденції в Кончі-Заспі.