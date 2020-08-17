Останній матеріал, який знімали в цій автівці, - про перших осіб держави, які порушують правила дорожнього руху.

Уночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший"), який належить водієві програми, учаснику знімальної групи Борисові Мазуру.

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Про це повідомила головна редакторка програми Наталка Седлецька.

Інцидент стався біля будинку водія у Броварах близько 00:30.

"Співробітнику програми розслідувань "Схеми" спалили авто. Борис Мазур - наш незмінний водій і постійний учасник знімальної групи. Це трапилось під його будинком у Броварах о пів на першу ночі, машина відновленню не підлягає", - написала у фейсбуці Седлецька.

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Оперативно-слідча група провела огляд місця події.

За словами журналіста програми Михайла Ткача, останній матеріал, який знімали в цій автівці - "Королі доріг". У ньому йшлося про перших осіб держави, які порушують правила дорожнього руху.

"Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента - УДО. Авто ночувало біля будинку, де мешкає водій. "Прослушка", підпал авто, що далі?" - написав Ткач у фейсбуці.

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Оновлено 10:15. У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження, подія кваліфікована як умисне знищення.

"Зусилля поліції спрямовані на встановлення камер відеонагляду та причин займання автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 серпня журналіст програми розслідувань "Схеми" Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою прослуховування. Поліція відкрила два кримінальних провадження: одне - за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста, інше - щодо незаконного обігу й використання прихованих записувальних пристроїв. Проте правоохоронці так і не провели огляду приміщення за допомогою спеціального обладнання, яке здатне виявити наявність пристроїв для прослуховування.

Програма журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" - це проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший".

Михайло Ткач є автором низки резонансних розслідувань, зокрема, про поїздку президента Володимира Зеленського в Оман і "торгівлю посадами" братом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Останні програми "Схем" стосувалися порушення правил дорожнього руху кортежем Зеленського та переїздом президента до державної резиденції в Кончі-Заспі.