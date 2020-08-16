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У понеділок у Києві без опадів, до + 29 градусів

Короткочасні дощі прогнозують лише в Карпатах.

У понеділок у Києві без опадів, до + 29 градусів
Фото: EPA/UPG

17 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 15 градусів, вдень + 27 ... + 29 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, вдень + 15 ... 20 градусів. У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +13 ... + 15 градусів, удень +25 ... + 27 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +12 ... + 14 градусів, удень +25 ... + 27 градусів. У Сваляві короткочасний дощ, температура повітря вночі +14 ... + 16 градусів, удень +25 ... + 27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, вдень + 25 ... + 30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +11 ... + 16 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +12 ... + 17 градусів, вдень + 27 ... + 29 градусів. У Ялті без опадів, температура вночі +15 ... + 17 градусів, удень +27 ... + 29 градусів.

16 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +21 градус.

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Джерело: "Украинские новости"
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