У понеділок у Києві без опадів, до + 29 градусів

Короткочасні дощі прогнозують лише в Карпатах.

17 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 15 градусів, вдень + 27 ... + 29 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, вдень + 15 ... 20 градусів. У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +13 ... + 15 градусів, удень +25 ... + 27 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +12 ... + 14 градусів, удень +25 ... + 27 градусів. У Сваляві короткочасний дощ, температура повітря вночі +14 ... + 16 градусів, удень +25 ... + 27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, вдень + 25 ... + 30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +11 ... + 16 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +12 ... + 17 градусів, вдень + 27 ... + 29 градусів. У Ялті без опадів, температура вночі +15 ... + 17 градусів, удень +27 ... + 29 градусів.