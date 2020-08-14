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У суботу в Києві до +23, без опадів

Уночі у столиці +11... +13 градусів.

У суботу в Києві до +23, без опадів
Фото: EPA/UPG

У суботу, 15 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11... +13 градусів, вдень +21 ... +23 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7... +13 градусів, вдень +20... +27 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7... +12 градусів, вдень +18... +23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7... +13 градусів, вдень +19... +25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +20... +26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м м/с. Температура повітря вночі +7 ... +14 градусів, вдень + 19 ... + 25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9... +16 градусів, в Одеській області до +18 градусів, удень +21 ... +27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10... +15 градусів, вдень +21 ... +26 градусів.

14 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... +24 градуси, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

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