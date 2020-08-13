Вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка у вересні розгляне ​питання позбавлення Лукашенка докторського ступеня

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка у вересні може скасувати звання почесного доктора КНУ Олександру Лукашенку.

Про це повідомив проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Таке питання буде розглядати вчена рада, яка і присвоює такі почесні звання", - сказав він.

За його словами, вчена рада збирається під час навчального року і, швидше за все, буде розглядати це питання у вересні.

"Я, як член вченої ради, "за" позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ", - додав проректор, зазначивши, що таке рішення має перспективу бути прийнятим.

Диплом почесного доктора Лукашенкові вручив 5 листопада 2009 року нинішній ректор Леонід Губерський.

Нагадаємо, у відповідь на репресії влади Білорусі проти опозиції та жорсткі дії стосовно мирних протестувальників Європейський Союз може запровадити нові санкції щодо Білорусі в кінці серпня.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Одразу після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Незважаючи на жорсткі розгони і затримання, масові акції у країні тривають досі.

Лукашенко, який, за попередніми офіційними даними ЦВК, виграв вибори, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на сьогодні офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб.