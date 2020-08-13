У Бресті під час протестів затримали українця

Зараз він перебуває в СІЗО.

У білоруському місті Брест під час протестів затримали громадянина України. Зараз він перебуває в СІЗО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

До консульства України в Бресті звернулися родичі затриманого і розповіли, що він 11 серпня не повернувся додому з роботи. Пізніше стало відомо, що цього дня його затримали під час протестів.

"Наші дипломати у Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські консули найближчим часом зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів для вирішення питання з затриманим громадянином.

Нагадаємо, раніше повідомили про затриманих у Білорусі українців Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. МЗС України звернулося до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих правозахисників і журналістів.

Раніше в Білорусі затримали велику кількість журналістів. 12 серпня глава МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, окрім випадків, коли вони "стають між порушниками і силами правопорядку".

Під час протестів у Білорусі побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох українців. За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені.