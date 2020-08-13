Штаб ООС зафіксував чотири порушення перемир’я з боку окупантів

За минулу добу, 12 серпня, на Донбасі українські військовослужбовці задокументували чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу Мар’їнки і Південного зафіксовано кілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку бойовиків. Біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли.

Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

"Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у повідомленні.

У ранковому зведенні штабу ООС зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими військових.

Водночас в оперативно-тактичному угрупованні "Північ" повідомили, що на Донбасі загинув український розвідник. Військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил отримав несумісне з життям вогнепальне кульове поранення під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю.