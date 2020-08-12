У Києві заради зйомок фільму Netflix перекриватимуть декілька вулиць

У серпні на низці столичних вулиць обмежуватимуть рух через зйомки фільму "The Last Mercenary" виробництва компанії Netflix.

Про це повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації.

Зазначають, що перші обмеження руху діють уже сьогодні.

12 серпня з 05:00 до 14:00 рух обмежено на вулицях Січових Стрільців і Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

14 серпня з 05:00 до 21:00 - на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці;

17 серпня з 05:00 до 18:00 - на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці.

17 серпня з 14:00 до 21:30 - на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.

18 серпня з 05:00 до 14:00 - на вулицях Січових Стрільців і Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).

25 серпня з 05:00 до 21:00 - на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

Зйомки художнього фільму триватимуть із 10 серпня до 26 вересня.

Нагадаємо, стрімінговий відеосервіс Netflix знімає свій перший фільм в Україні - комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні The Last Mercenary. Левова частина зйомок відбудеться в Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом, події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов.