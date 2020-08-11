Буданов: ГУР має різко інтенсифікувати розвідку за лінією розведення військ на Донбасі

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає своєю короткостроковою метою інтенсифікацію розвідки на Донбасі, а більш довгостроковою - підвищення рівня готовності розвідки, зокрема щодо "знімання і зчитування" інформації.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Короткострокові цілі очевидні. Передусім це різка інтенсифікація нашої розвідки за лінією розведення військ на Донбасі. Ми маємо ретельно верифікувати й розбирати на складові будь-які прояви активності тієї сторони, щоб унеможливити або запобігти провокаціям", - сказав Буданов.

При цьому він наголосив, що президентський мирний план - це "основа основ сьогодення".

Серед інших завдань Буданов назвав: підвищення рівня технічної, технологічної та управлінської готовності ГУР, зокрема впровадження конкретних нових технологічних рішень у наші розвідувальні функції та передусім рішень зі знімання/зчитування інформації.

Він також наголосив на необхідності "перебудови форматів аналітичної роботи так, щоб отримувати більш цілісні прогностичні висновки в коротші терміни". "Ще один напрям - розробка, по суті, в онлайн-режимі, детальних сценаріїв наших відповідей на ті чи інші зовнішні та внутрішні подразники", - сказав начальник ГУР.

Говорячи про загрозу безпеці України, Буданов відзначив "війни нового типу, куди залучені не лише військові угруповання, а й цивільні частини, і які ідеально маскуються різними потужними пропагандистськими програмами".

"Ми маємо вчитися виокремлювати військову складову в цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати її наявність і превентивно гасити можливості для початку воєнних конфліктів", - наголосив він.

Перед будь-якою країною, за його сдовами, наразі стоять такі ризики: "глобальний світ, відкриті кордони, швидке знімання будь-якої інформації, численні осередки недружніх намірів, різке зростання технічних можливостей для ініціації тих чи інших сутичок. А все це гроші й модернізація".

"Особливо хочу наголосити, що в деяких країн сильно виражена схильність до інтенсифікації різних гібридних дій щодо нашої країни, щоб спонукати до певного вектора розвитку. Вигідному для цих країн, а не для нас. Так от, наше завдання - заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника", - сказав він.

17 червня Зеленський ліквідував об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності і створив комітет з питань розвідки при президенті. 25 червня президент провів засідання новоствореного комітету, а 5 серпня призначив начальника ГУР.

10 серпня президент Володимир Зеленський представив колективу новопризначеного начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та наголосив, що спецслужба має вдосконалити аналітичну діяльність і посилити стратегічну та оперативну роботу.