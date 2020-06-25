Зеленский провел заседание новосозданного Комитета разведки: "Я иду с вами в разведку"

Президент подчеркнул, что "один профессиональный разведчик стоит целой армии противника".

Президент Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки, образованного 17 июня 2020 года его указом № 230/2020.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отммечается, что перед комитетом были поставлены приоритетные задачи, определены главные направления работы, пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам.

Была отмечена важная роль Комитета для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", - сказал Зеленский.

Напомним, 17 июня Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте.