СБУ завершила расследование дела против Стерненко

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Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела по подозрению активиста Сергея Стерненко в умышленном убийстве.

Об этом, как написал Стерненко в фейсбуке, ему сообщили в четверг, 25 июня.

Стерненко открыли доступ к материалам досудебного расследования и предложили ознакомиться с ними.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Это было уже третье за полгода нападение на Стерненко.

Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Cам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

15 июня Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.