Ему вменяют убийство человека в мае 2018 года.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в убийстве активисту и бывшему главе одесского отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко.

Как сообщает корреспондент LB.ua, он сам пришел в СБУ, несмотря на то, что ему грозили силовым приводом.

Вскоре Стерненко написал в фейсбуке, что ему предъявили ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) та ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

"Мне сообщили о подозрении... несмотря на то, что, во-первых, не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим; во-вторых, по ножу есть несколько экспертиз, которые устанавливают, что он не является холодным оружием", - написал Стерненко.

Вскоре СБУ официально подтвердила, что Стерненко сообщили о подозрении по этим статьям.

Следователи установили, что в мае 2014 года на Стерненко совершили нападение двое мужчин - Иван Кузнецов и Александр Исайкул.

Защищаясь от них, он левой рукой прикрывался от ударов, а правой наносил удары ножом. В результате Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота.

"Такие действия С.Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона", - говорится в сообщении СБУ.

Но как только они начали убегать, по мнению СБУ, нападение завершилось и жизни Стерненко больше ничего не угрожало.

"Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности", - заявили в СБУ.

Следователи также ссылаются на онлайн-трансляцию в фейсбуке, когда после нападения Стерненко сказал, что нож, которым он наносил удары, принадлежит ему лично.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.