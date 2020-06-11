Глава Львовской ОГА публично ответил Бужанскому на запрос о дивизии "Галичина"

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий публично ответил народному депутату Максиму Бужанскому ("Слуга народа") на его запрос о дивизии "Галичина".

Депутат интересовался именем человека, который поставил на сайт ЛОГА новость о 77-летней годовщине создания Первой украинской дивизии "Галичина" Украинской национальной армии.

Козицкий в своем фейсбуке сообщил, что отправил Бужанскому ответ, и записал небольшое обращение к депутату.

"Статья 16 закона Украины о статусе народного депутата гласит, что народный депутат наделен правом на обращение к органам государственной власти и их должностных лиц исключительно по вопросам, связанным с депутатской деятельностью. Из текста вашего депутатского обращения непонятно, для каких целей и решения каких вопросов, связанных с депутатской деятельностью Бужанского Максима Аркадьевича, направлено это обращение", - сказал глава Львовской области.

По его мнению, это может свидетельствовать об использовании Бужанским статуса депутата в личных целях.

Он добавил, что местные государственные администрации входят в систему исполнительной власти, подконтрольны и подотчетны Президенту и Кабинету министров.

"И напоследок. Уважаемый народный депутат, небольшой экскурс в историю. Мотивацией украинских воинов при вступлении в формирование первой украинской дивизии "Галичина" УНА была не коллаборация, а недопущение коммунизма и большевизма на западноукраинские земли и борьба за независимое соборное украинское государство", - сказал Козицкий.

Он напомнил, что позиция президента Владимира Зеленского тоже заключается в том, что все, кто защищал Украину, - герои.