Волкер: у команды Зеленского на переговорах в Минске нет иллюзий относительно выборов на Донбассе

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что президент Владимир Зеленский и его команда поступают правильно, демонстрируя готовность вести переговоры с РФ в разных форматах и предлагая новые идеи.

Таким образом Зеленский лишает Россию ее главных аргументов о том, что она якобы не контролирует "ДНР" и "ЛНР" и что Украина нарушает Минские договоренности. Об этом Волкер заявил во время видеоконференции Атлантического совета, пишет "Голос Америки".

По словам Волкера, накануне первого заседания Трехсторонней контактной группы с переселенцами из Донбасса он общался с вице-премьером, первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Алексеем Резниковым. Волкер сделал вывод, что украинская сторона не имеет никаких иллюзий относительно возможности проведения выборов на Донбассе без полного контроля над территорией.

Он также приветствует решение включить в процесс украинских граждан, которые представляют Донбасс - таким образом украинская делегация лишает Россию аргумента, что жители ОРДЛО не представлены.

Экс-спецпредставитель США по Украине отметил, что Штаты не отыграли достаточно весомую роль в поддержке Украины с того времени, как он покинул свою должность.

"И теперь все возлагается на Германию и Францию. И что у меня вызывает грусть, так это то, что Германия и Франция четко не заявляют, что Россия является нарушителем Минских договоренностей, что она их подписант, часть договоренности, а не наблюдатель, что она является участником конфликта и не выполнила взятые на себя обязательства", - подчеркнул Курт Волкер.

Напомним, что начиная с 9 июня украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу консультируют представители ОРДЛО - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой области, глава Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер - от Луганской.

В Офисе президента сообщили, что они будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе.