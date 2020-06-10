Зеленский позвонил министру экономики с совещания в Чернигове

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Чернигов 10 июня провел с местными предпринимателями.

Как сообщает пресс-служба президента, один из участников совещания, гендиректор "Славянских обоев" Виктор Мурай, пожаловался президенту на высокую специальную ввозную пошлину на импорт полимерных материалов. Ее с 7 июня ввела Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам расследования, начатого в связи с обращением калушского нефтехимического предприятия "Карпатнефтехим".

"Это поливинилхлорид, который включает в себя три основных вида: один из них производится в Украине, два остальных - нет. И, не разбираясь в сути проблемы, на 200 дней нам ввели ввозную пошлину в размере 18%", - сказал предприниматель.

"Проблема действительно вопиющая. Потому что в пользу только одного юрлица, ООО "Карпатнефтехим", поставили под угрозу работу почти всех пищевые предприятия. Это касается в том числе детского питания, это касается других потребительских продуктов. Это распространялся на крышечки ПЕТ-бутылок, пленку, вся кабельная продукция попала под этот запрет. Самое смешное, что эта фирма, "Карпатнефтехим", даже не производит всю эту продукцию, на которую установлена пошлина", - заявил представитель AB InBev Efes.

После этого Зеленский попросил набрать министра экономики Игоря Петрашко. Через несколько минут, вернувшись к участникам совещания, президент сказал, что министр проведет встречу с предпринимателями по этому поводу.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - отметил глава государства.

На совещании заявили, что "Карпатнефтехим" сейчас контролируется народным депутатом Андреем Иванчуком. В августе 2019 года между Зеленским и Иванчуком произошла перепалка на совещании в Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский звонил главе Укрэксимбанка из-за жалобы бизнесмена на отсутствие отсрочки выплат кредита.