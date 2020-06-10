Кернес снова пойдет на выборы мэра Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес пойдет на выборы мэра и планирует провести в горсовет собственную партию.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы пойдем на выборы самостоятельно, нашим "Блоком Кернеса - успешный Харьков". Я думаю, моя команда достаточно сделала, чтобы иметь успех. Я сам тоже пойду на выборы", - сказал мэр.

Выборы в местные советы назначены на 25 октября 2020 года.

Напомним, что в 2015 году Кернес баллотировался в мэры от партии "Возрождение" и уверенно победил с результатом 65,8% голосов. У ставшего вторым Тараса Ситенко от "Самопощи" было всего 12,3% голосов.

В 2010 году он баллотировался от Партии регионов и победил с минимальным отрывом от представителя "Батькивщины" Арсена Авакова - 30,09% проти 29,46%.