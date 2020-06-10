Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
ГлавнаяПолитика

Кернес снова пойдет на выборы мэра Харькова

Политик ведет в горсовет именную партию.

Кернес снова пойдет на выборы мэра Харькова
Геннадій Кернес
Фото: facebook/Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес пойдет на выборы мэра и планирует провести в горсовет собственную партию.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы пойдем на выборы самостоятельно, нашим "Блоком Кернеса - успешный Харьков". Я думаю, моя команда достаточно сделала, чтобы иметь успех. Я сам тоже пойду на выборы", - сказал мэр.

Выборы в местные советы назначены на 25 октября 2020 года. 

Напомним, что в 2015 году Кернес баллотировался в мэры от партии "Возрождение" и уверенно победил с результатом 65,8% голосов. У ставшего вторым Тараса Ситенко от "Самопощи" было всего 12,3% голосов.

В 2010 году он баллотировался от Партии регионов и победил с минимальным отрывом от представителя "Батькивщины" Арсена Авакова - 30,09% проти 29,46%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также