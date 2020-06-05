"Европейская солидарность" призвала к созданию коалиции на местных выборах

Партия «Европейская Солидарность» призвала к созданию коалиции проукраинских политических сил и координации усилий на местных выборах. Об этом говорится заявлении партии, опубликованном на официальном сайте.

"Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должна защитить общины от еще одного нашествия дилетантов под брендом «Слуг» и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, стоящие перед общинами", - говорится в заявлении.

Еще одна задача, по мнению "ЕС", которая будет стоять перед проукраинскими силами - защита в тех регионов, где на выборах будет угроза пятой колонны.

"Совместными усилиями должны минимизировать результат пророссийской ОПЗЖ, и при формировании большинства в местных советах - оставить эту политическую силу на обочине. Для реализации этих задач мы готовы к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами", - отметили в "Евросолидарности".

"Местные выборы должны стать мощным - как будто корабельный ревун, - сигналом, который даст понять "слугам", что их «медовый месяц» с обществом завершился. Страна и люди нуждаются в профессиональных управленцев на всех уровнях", - считают в партии.

Обновление. Кроме того, "Европейская солидарность" предложила мэру Киева Виталию Кличко стать кандидатом на выборах мэра Киева от партии. Напомним, что в 2015 году он также поддержала его выдвижение.

"Последние опросы общественного мнения в столице свидетельствуют, что «Европейская Солидарность» лидирует среди политических партий, а вы, Виталий Владимирович - среди претендентов на должность Киевского городского головы. Это еще одно доказательство того, что киевляне хотят нашего единства, ибо все эти годы видели общую командную работу и надеются на его продолжение", - говорится в обращении к Кличко.

"Уверены, что и сегодня формулой победы проукраинских сил на выборах мэра города и Киевского городского совета должна стать только командная работа. Именно поэтому, исходя из интересов киевлян и государства, «Европейская Солидарность» готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка «Европейской солидарности» на выборах в Киевсовет", - заявили в партии.