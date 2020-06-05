Трансляция онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности об украинско-американских отношениях

В 15:00 на YouTube-канале фонда «Открой Украину» стартует новая онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности, организованная совместно с партнерами из Атлантического Совета.

Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений.

24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикуму и обществу обоих государств, о важности защиты украинского-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.

Ответом на это воззвание стало заявление семерых бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.

Этот обмен посланиями - уникальная связь через Атлантику, который особенно подчеркивает солидарность в выполнении сложных вызовов.

- Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?

- Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?

- Как противодействовать провокациям Москвы?

Эти вопросы будут в центре внимания дискуссии, участие в которой принимают: