В 15:00 на YouTube-канале фонда «Открой Украину» стартует новая онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности, организованная совместно с партнерами из Атлантического Совета.
Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений.
24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикуму и обществу обоих государств, о важности защиты украинского-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.
Ответом на это воззвание стало заявление семерых бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.
Этот обмен посланиями - уникальная связь через Атлантику, который особенно подчеркивает солидарность в выполнении сложных вызовов.
- Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?
- Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?
- Как противодействовать провокациям Москвы?
Эти вопросы будут в центре внимания дискуссии, участие в которой принимают:
- Джон Хербст, Посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета.
- Селест Волландер, советник Президента Соединенных Штатов по вопросам Евразии в 2013-17 годах, заместитель Министра обороны Соединенных Штатов по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах.
- Стивен Пайфер, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета.
- Уильям Тейлор, Посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира.
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
- Виталий Портников, журналист и публицист.
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014), член Правления Фонда «Открой Украину» (модератор дискуссии).