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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

Службу возглавил генерал-лейтенант, экс-замглавы Администрации президента Валерий Кондратюк. 

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
Валерий Кондратюк
Фото: polygraf.net

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины. Указ об увольнении Валерия Евдокимова №211 опубликован на сайте Офиса президента.

Указом №212 президент назначил главой СВР Украины Валерия Кондратюка.

"Назначить Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе. 

Валерий Кондратюк имеет звание генерал-лейтенанта. В 2014-2015 возглавлял Департамент контрразведки СБУ. В 2016-2019 был заместителем главы Администрации президента. В 2015-2016 был начальником ГУ разведки Минобороны. 

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотвагу, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Имеет медаль "За военную службу Украине".

Напомним, что Валерий Евдокимов был назначен главой СВР в сентябре 2019 года. До прихода в СВР Евдокимов раньше работал в Государственной пограничной службе. В 2017 году ко Дню пограничника Евдокимов получил орден Данила Галицкого за личный вклад в дело охраны государственной границы. 

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