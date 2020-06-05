Зеленский призвал украинцев носить маски

"Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных".

В Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В правительстве отмечают, что если такая тенденция будет сохраняться, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Надо напоминать людям, что беспечность в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью сложно. Невидимая опасность – хуже всего, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации, график может быть изменен.

Напомним, согласно постановлению правительства об адаптивном карантине маски, в том числе самодельные, необходимы во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте.

До 22 мая ношение масок было обязательно во всех общественных местах, то есть также и на улицах.