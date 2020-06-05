В Мелитопольском районе в результате ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель легкового автомобиля ВАЗ, пассажирку госпитализировали.

Об этом сообщается на сайте полиции Запорожской области.

"5 июня в 6:30 на железнодорожном переезде вблизи села Обильное Мелитопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Такое сообщение поступило в Мелитопольский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области. В ходе осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ», житель Мелитопольского района 1979 года рождения, въехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под управлением машиниста, жителя города Днепр 1989 года рождения. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в январе в Закарпатской области поезд врезался в грузовик.