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С 10 июня смогут заработать отели и санатории, - главный санврач

"С сегодняшнего дня постановление позволяет запускать и авиационное межобластное сообщение".

С 10 июня смогут заработать отели и санатории, - главный санврач
Виктор Ляшко
Фото: Макс Левин

В случае позитивной динамики распространения коронавируса COVID-19, с 10 июня в областях Украины смогут открыться гостиницы и санатории.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

 "В Хмельницкой области состоялась встреча с туристическим бизнесом. Постановлением Кабинета министров о введении адаптивного карантина предусмотрено: при достижении критериев, с 10 июня может быть разрешено открытие средств размещения, значит, что кроме отелей можно будет открывать и санатории, а также другие места для отдыха. Сейчас мы имеем только открытые межобластные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. С сегодняшнего дня постановление позволяет запускать и авиационное межобластное сообщение - внутренние перелеты в стране. Но нет возможности передвигаться туристическим группам более 10 человек", - сказал он.

Ляшко таже сообщил, что туристический бизнес обратился к президенту.

"Это было обсуждено на совещании, мы в ближайшее время будем инициировать рассмотрение этого вопроса на заседание Кабмина, чтобы позволить передвижения групп до 50 человек, поскольку они в большинстве ездят на автобусах и автобусы имеют до 50 мест. Сможем инициировать очередное смягчение (карантина) для развития внутреннего туризма", - отметил главный санврач Украины.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 553 новых случая заболевания коронавирусом.

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