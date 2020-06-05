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За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди ВСУ не было.

За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя миинометы калибра 120 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операциии Объединенных сил в фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Красногоровки противник обстрелял наши оборонительные укрепления, используя минометы калибра 120 мм. Вблизи Богдановки и дважды у Чермалыка агрессор привел противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Павлополя и два раза вблизи Каменки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Авдеевки - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности группировки "Север" защитников Новолуганского боевики трижды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Новгородского - из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди ВСУ не было.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Новоалександровки.

Напомним, ранее Украина предложила создать рабочую подгруппу в Трехсторонний контактной группе по вопросам границы, а также призвала к созданию предусмотренной Минским протоколом зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации с мониторингом и верификацией со стороны ОБСЕ.

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