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Киевского прокурора задержали при получении $100 тыс. взятки

За эти деньги он обещал "крышевать" банк.

Киевского прокурора задержали при получении $100 тыс. взятки
Фото: dbr.gov.ua

В Киеве следователи Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора Нацполицией, задержали прокурора столичной прокуратуры №6 (в Печерском районе столицы) при получении 100 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, задержанный получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме 100 000 долларов США. За это прокурор якобы должен был принять решение о закрытии уголовного производства, а также обещал в дальнейшем «крышевать» деятельность банка", - говорится в сообщении.

Прокурора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса в помещении банка. В настоящее время продолжаются  следственные действия.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Также решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, ему  от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в январе в Харькове прокурора задержали на получении $3500 взятки.

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