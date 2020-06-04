Баканов: секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов

В Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов.

Об этом заявил глава Службы безопасности Иван Баканов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в Офисе Генерального прокурора.

"В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным «вбросам» о «секретных тюрьмах СБУ». Еще раз подчеркиваю - у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это - фантазии российских пропагандистов", - сказал Баканов.

Он подчеркнул, что сегодня в Службе безопасности обращают особое внимание на то, чтобы не допускать проявлений нарушений прав человека или пыток:.

"Справедливость должна быть сильной. Но она не должна выходить за установленный законом предел. Именно таким пределом является применение пыток и унижения достоинства человека", - добавил Баканов.

Отдельно он отметил, что с 2017 года в СБУ действует специальная группа для сотрудничества с международными и правозащитными организациями, которую возглавляет заместитель главы СБУ.

"Мы подробно изучаем все обращения и доклады Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники Службы безопасности - не исключение", - подчеркнул Баканов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также заявила, что решительно выступает против сокрытия каких-либо фактов пыток, унижающих достоинство человека.

"Мы всегда открыты к взаимодействию со всеми ведомствами, представителями общественного сектора и международными партнерами. Противодействие нарушениям прав человека со стороны сотрудников правоохранительных структур - приоритет деятельности органов прокуратуры на 2020 год", - сказала она.

Напомним, в мае 2016 года делегация ООН прервала свою поездку по Украине, так как из-за россиянина в ее составе ей отказали в доступе в некоторые места лишения свободы или временного содержания людей под стражей, которые находятся под управлением СБУ. Позже ООН представила доклад, в котором заявила о пытках в секретных тюрьмах СБУ.

В феврале этого года Министерство иностранных дел РФ выпустило отчёт о правах человека в нескольких странах. В нем, среди прочего, говорилось о "секретных тюрьмах СБУ". Поробнее читайте в материале LB.ua "МИД РФ атакует Украину".