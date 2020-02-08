МИД РФ атакует Украину

Впрочем, в этом докладе есть то, что заставляет задуматься, – сигналы, отправленные Киеву относительно установления КПП, временно-перемещённых жителей Донбасса, которые – как сказал Владимир Зеленский – могли бы участвовать в работе минской ТКГ, а также вопроса свободы слова – того направления, по которому, конечно же, будет бить Москва.

Министерство иностранных дел РФ выпустило отчёт о правах человека в нескольких десятках стран. Всё это выглядит, конечно, анекдотично. Однако сей документ нельзя назвать совсем безынтересным чтивом. Чего только стоят обвинения США, Канады, Польши и Украины в переписывании истории Второй мировой войны. А как вам обеспокоенность российского МИД британскими матерями-одиночками и так называемым налогом на спальню. В общем, прочитав этот текст, вы будете долго смеяться. Посему – советуем.

Москва шутит

Больше всего властям РФ не понравилось, как Эстония борется с российским медиа «Sputnik», как поляки наставляют у себя «секретные тюрьмы ЦРУ», во что превратил «современное европейское государство», Молдову, изгнанный спецслужбами России олигарх Плахотнюк и что в Северной Македонии работает не столь много женщин, как бы хотелось Москве. При этом в Венгрии и в Чехии всё хорошо – так считают на Смоленской-Сенной.

Фото: EPA/UPG Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк

Украину, как вы уже поняли, в этом докладе также не обошли своим вниманием российские дипломаты. Чего в этом тексте только нет: преследование УПЦ МП, «секретные тюрьмы СБУ», рост антисемитизма и нацисткой идеологии. Наиболее бесстыдным можно назвать упоминание крымских татар: МИД РФ обеспокоен их трудоустройством. В общем, этот доклад – один из лучших сборников российской пропаганды за последние шесть лет.

Польские журналисты сейчас активно оспаривают каждый пункт обвинений, которые были выдвинуты российской стороной: относительно системы верховенства права, состояния пенитенциарной службы, работы польских СМИ, миграционной политики и т. д.

Для поляков это важно. Им всё это, можно сказать, в новинку: ведь Москва только сейчас серьёзно стала атаковать Польшу – до этого она просто создавала пророссийские политические и гражданские проекты типа «Смены». Сейчас-то речь идёт об исторических спекуляциях и нагнетании в польском обществе правых настроений. А это куда серьёзнее. Поэтому поляки и действуют зеркально, упоминая о постыдной политики Москвы в отношении прав человека.

Фото: EPA/UPG

К этому можно было бы ещё добавить конституционную реформу Путина и скорый госсовет, заявление о том, что внутреннее право РФ должно превалировать над международным, ограничения для отдельно взятых людей баллотироваться на президентский пост в стране и дополнительное усиление силового блока.

Меж тем Украина не отвечает на обвинения России – как это делают поляки, - и это ошибка. За последние полгода информационное поле нашей страны превратилось в решето: если раньше россияне вбрасывали по два фейка в неделю, то теперь складывается впечатление, что у Кремля появился целый плановый график и увеличилось число местных исполнителей. Ныне украинцы получают по три-пять фейков в день. Более того, против нас уже используются целые пропагандистские сборники сродни докладу МИД России.

Киев молчит

А мы молчим. И понятно почему: ведь в документе упоминаются события 2014 – начала 2019 годов. Это тот период, где власть была в руках старой команды. И зачем отвечать на те обвинения, которые нас не касаются? Ведь то была другая Украина. Теперь-то политика совсем иная – телемарафонная.

Всё так, да не так. Видите ли, в этом докладе – пусть и вскользь, – а есть упоминания о новой власти.

Фото: president.gov.ua

Во-первых, Киеву намекают на то, что он замедлил ход по созданию новых КПП на Донбассе. И это не только отсылка к тексту подписанного в Париже коммюнике лидерами стран «нормандской четвёрки». Это – просьба со стороны Москвы решить эту проблему, а значит – пойти на уступки по новым фронтовым участкам.

Во-вторых, МИД РФ заговорил о проблемах, с которыми сталкиваются временно перемещённые лица, переехавшие из оккупированного Донбасса на территорию, контролируемую Украиной. О чём это говорит? О том, что в России поняли, что может означать предложение Зеленского относительно переселенцев, которые в состоянии принимать участие в работе минской ТКГ. И сейчас Кремлю важно отвести подобную угрозу, наполнив эту группу своими людьми. Вот почему такое внимание стало уделяться правам лиц, которые бежали от российских боевиков.

Фото: EPA/UPG

В-третьих, в докладе говорится о притеснении свободы слова. В большинстве своём речь идёт снова-таки о событиях времён президентства Порошенко, но одним предложением там говорится о новых инициативах монобольшинства – о проекте закона, который значительно ограничивает работу медиа в Украине. И Москва будет делать сейчас всё возможное, чтобы об этом активно говорила Европа, чтобы та воспринимала Украину как варвара, чтобы она дистанцировалась от неё.

Именно поэтому важно этот доклад проанализировать и ответить на сии обвинения. Впрочем, вряд ли это будет сделано. Ведь на это нет времени: необходимо реагировать и продуцировать новые фейки, подготовленные в кремлёвских стенах.