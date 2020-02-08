Фото: Кадры из видео очевидцев / nur.kz

В селе Масанчи на юге Казахстана вечером 7 февраля произошли массовые столкновения, в результате которых погибли восемь человек, в том числе сотрудник полиции.

Как сообщает Tengrinews.kz, хронология событий, по данным местной полиции, выглядела следующим образом.

"На окраине села Масанчи Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми из хулиганских побуждений началась групповая драка. На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД. Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек", - рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

На место драки отправилась полиция, но им оказали активное сопротивление. В полицейских швырялись металлическими предметами, камнями. Также было использовано огнестрельное оружие.

Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. По их периметру пришлось выставить блок-посты. По данным "Радио Азаттык", жители Масанчи говорят о погромах минимум в пяти селах района

В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным было повреждено более 30 частных домов, 15 магазинов и кафе, 23 автомобиля. Досудебное расследование ведется по статьям уголовного кодекса "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Убийство", говорят в МВД. 47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья.

Фото: tengrinews.kz

Фото: tengrinews.kz

Фото: tengrinews.kz

Утром 8 февраля в связи с дракой сделал заявление президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он потребовал выяснить основные причины конфликта, успокоить население и наказать виновных.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сказал, что стычки начались, вероятно, после "бытового конфликта". "Это бытовой конфликт. Сейчас идут следственные мероприятия. По их завершению полицейские сообщат вам, что там происходило поминутно. В том числе отвечать на вопрос: кто виноват, почему это произошло", — сказал Абаев, отвечая на вопросы журналистов в Нур-Султане.

Село Масанчи находится рядом с границей Кыргызстана. Этот населенный пункт и несколько соседних сел - места компактного проживания этнических дунган.

В заявлении Токаева содержится требование "привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию".