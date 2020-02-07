Первый замглавы МВФ Дэвид Липтон уходит в отставку

Первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон покинет пост в конце февраля.

Об этом сообщила директор МВФ Кристалина Георгиева, передает Reuters.

В МВФ заявляют что уход Липтона с должности первого заместителя управляющего директора был "в контексте изменений, которые она (Георгиева, - ред.) внесет в руководящую группу".

"Я верю в работу фонда. Для меня было честью работать здесь, сначала в течение восьми лет в начале моей профессиональной карьеры в 1981 году, а затем в качестве замдиректора с 2011 года", - говорится в заявлении Липтона.

По его словам, Фонд является учреждением, предоставляющим "неоценимые услуги своим членам и мировой экономике в целом". "И я рад, что служил ему так долго", - добавил Липтон.

Липтон, 66-летний американский экономист, занимал эту должность с сентября 2011 года - дольше, чем любой другой первый заместитель директора МВФ. Он увольняется за 19 месяцев до истечения его официального срока полномочий в сентябре 2021 года.

Согласно заявлению МВФ, поиск преемника Липтона начнется в ближайшее время.

Традиционно МВФ возглавлял европеец, а место замглавы занимал американец, что отражает статус США как крупнейшего акционера фонда. Пока неясно, продолжит ли Георгиева эту традицию.