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Администрация Трампа задерживает поставку в Украину шести заказов на оружие, - СМИ

"Для украинцев было бы разумно искать другие источники, у которых покупать вооружение и боеприпасы", - пишет издание "BuzzFeed".

Администрация Трампа задерживает поставку в Украину шести заказов на оружие, - СМИ
Фото: EPA/UPG

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает одобрение по меньшей мере шести коммерческих заказов Украины американским компаниям на поставку оружия и боеприпасов,

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ресурс "BuzzFeed".

"Администрация Трампа в настоящее время воздерживается от одобрения по меньшей мере шести коммерческих заказов на вооружение и боеприпасы от американских компаний в Украину на общую сумму около 30 млн долларов по сведениям трех нынешних украинских чиновников и бывшего высокопоставленного чиновника США, которые непосредственно осведомлены о продажах, напрягающих и без того хрупкие отношения между двумя странами", - говорится в статье.

Все четверо чиновников заявили, что пять ожидаемых продаж были отложены примерно на год, а одна - на более, чем год. Также они отметили, что не смогли получить никаких ответов от администрации Трампа о том, почему сделки, на одобрение которых обычно требуется около двух месяцев и лицензия Госдепартамента, не получили одобрения.

"Для украинцев было бы разумно искать другие источники, у которых покупать вооружение и боеприпасы", - цитирует издание американского чиновника, который сказал, что расспрашивал высокопоставленных чиновников Белого Дома и Госдепаратмента по этому вопросу.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать вопрос.

"Двое украинских чиновников, которые говорили с Buzz Feed News, считают, что задержи могут быть связанны с китайской попыткой купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которую США пытались заблокировать, повышая вероятность того, что Киев может быть втянутым в игру сил между Пекином и Вашингтоном", - отмечается в статье.

Напомним, в августе прошлого года Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США. В сентябре Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

В США идет расследование возможного давленияТрампа на украинского президента Владимира Зеленского. Считается, что он, требуя расследования против своего главного оппонента Джо Байдена и его сына Хантера, мог задерживать выделение Украине военной помощи.

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