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В Венгрии произошло ДТП с пятью автомобилями: погибли двое украинцев, еще 7 - пострадали

Микроавтобус с украинской регистрацией врезался в авто и вылетел за пределы дороги.

Фото: http://www.agriatv.hu

В Венгрии в результате столкновения пяти транспортных средств погибли двое граждан Украины, еще семеро украинцев - пострадали. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на венгерские СМИ. 

Авария произошла в пятницу утром на 98 километре трассы M3 в направлении Будапешта в районе города Кал.

Сначала столкнулись два легковых автомобиля, которые остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией и вылетел за пределы дороги.

Фото: http://www.agriatv.hu/

В результате один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

Позже в авто врезались еще два транспортных средства.

Напомним, в октябре 2019 в Венгрии автобус с украинцами врезался в дерево, пострадали 10 людей.

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