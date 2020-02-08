На китайских заводах Toyota и Honda приостановили работу из-за коронавируса

Провинция Хубэй, где произошла вспышка болезни, является четвертым по величине в Китае центром автопроизводства.

Японские автомобильные корпорации Toyota и Honda продлили каникулы на своих заводах в Китае из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Transport Topics.

"Toyota, которая сначала остановила свои заводы в Китае до 9 февраля, заявила, что теперь планирует возобновить производство 17 февраля. Honda заявила, что возобновит производство 14 февраля", - говорится в сообщении.

Производители автомобилей особенно уязвимы в этой ситуации, поскольку эпицентр вспышки коронавируса находится в провинции Хубэй, которая является четвертым по величине в Китае центром автопроизводства и местом расположения фабрик таких компаний-гигантов, как Dongfeng Motor Corp, Honda и General Motors Co.

Компания Toyota заявила, что планирует "восстановить нормальную работу фабрик и доставку транспортных средств заказчикам, как только это будет признано безопасным и целесообразным".

Ранее Hyundai объявил, что на этой неделе вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавируса. Причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая.

Напомним, в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. За последние сутки число жертв коронавируса выросло до 724 человек. При этом подтверждены почти 35 тыс. случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, из них более 6 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии.