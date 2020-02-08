Чемпионка мира по биатлону снялась обнаженной в знак протеста против убийства животных
Чемпионка мира по биатлону снялась обнаженной в знак протеста против убийства животных
Украинского консула в Молдове отстранили из-за подозрения в групповом изнасиловании 17-летней девушки
Украинского консула в Молдове отстранили из-за подозрения в групповом изнасиловании 17-летней девушки
​Мукачево просит Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии
​Мукачево просит Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии
«Оскар»-2020: двенадцать фильмов, обязательных к просмотру
«Оскар»-2020: двенадцать фильмов, обязательных к просмотру
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
Немецкая «революция»: испытание Тюрингией
Немецкая «революция»: испытание Тюрингией
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 3. "День опричника" Андрея Пинчука и скорый суд по MH-17
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 3. "День опричника" Андрея Пинчука и скорый суд по MH-17
Китайские ученые назвали панголинов вероятными переносчиками коронавируса
Китайские ученые назвали панголинов вероятными переносчиками коронавируса
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
ГлавнаяМир

В Польше посчитали украинских заробитчан-нелегалов

Польскую границу в 2019 пересекло 10,4 млн граждан Украины.

В Польше посчитали украинских заробитчан-нелегалов
Фото: polskieradio.pl

В 2019 году в Польше не менее более 13 тысяч украинцев работали нелегально.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Пограничной службы Польши.

За год польские пограничники совершили более 4 тыс. проверок легальности трудоустройства и обнаружили, что 14,7 тыс. иностранцев работали незаконно.

Украинцев больше всего среди нарушителей, на втором месте граждане Грузии - 476, далее граждане Молдовы и Беларуси - 326 и 243.

По данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекло 10,4 млн граждан Украины.

Напомним, что за три квартала 2019 года трудовые мигранты из Польши перевели в Украину $2,82 млрд.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также