Президент Молдовы заявил о готовности дать автономию Приднестровью

Этот вопрос можно решить только с помощью переговоров.

Лидер Молдовы Игорь Додон заявил, что готов предоставить непризнанному Приднестровью «довольно большую автономию». Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Он рассказал, что за последние два-три года Кишинев признавал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи номеров для автотранспорта, также продолжается работа по устранению роуминга телефонной связи (должны решить до 1 марта). Он также отметил, что между Приднестровьем и Молдовой практически полная экономическая интеграция.

В то же время Додон отметил, что политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров.

"Как будем политически это интегрировать… как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, мы готовы дать гарантии, мы готовы дать довольно большую автономию, но как это делать – это должрно быть в результате переговоров", - сказал Додон.

По его словам, на переговорах стороны должны признать совместное будущее.

"Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете. Единственный выход - нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", - добавил Додон.

Напомним, преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС). На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.