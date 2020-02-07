Депутат Госдумы, голосовавший за оккупацию Крыма, погиб в авикатастрофе

Депутат Государственной думы РФ от "Единой России" и мультимиллиардер Айрат Хайруллин который в марте 2014 года поддержал оккупацию Крыма и Севастополя, погиб при крушении вертолета под Казанью.

Помимо Хайруллина на борту были еще два человека, в том числе пилот. По имеющимся данным, они остались живы и были госпитализированы с различными травмами, пишет Русская служба Би-би-си.

Позднее гибель Хайруллина подтвердил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Интерфакс ранее сообщил, что вертолет Bell 406, принадлежащий компании "Восток Транс", упал в районе города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека.

В Росавиации заявили, что возможная причина крушения - плохие погодные условия.

Позже некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что речь может идти о личном вертолете Хайруллина и что сам депутат на момент крушения вертолета был на его борту. Впрочем, согласно декларации депутата личного вертолета у него не было.

Айрату Хайруллину было 49 лет. Он был депутатом Госдумы от Татарстана с 2003 года.

Депутат был совладельцем "Эдельвейс групп" и "Красный восток - Агро". Последняя была одним из спонсоров партии "Единая Россия".

В 2005 году Forbes включил Хайруллина в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России. Тогда он занял в рейтинге 46-место, его состояние на тот момент журнал оценил в 600 млн долларов.