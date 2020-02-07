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В киевской больнице после процедуры умер двухлетний ребенок, проглотивший фрагмент игрушки

Полиция открыла уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником".

В киевской больнице после процедуры умер двухлетний ребенок, проглотивший фрагмент игрушки
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

Полиция Киева расследует обстоятельства смерти после диагностической процедуры в больнице  двухлетнего мальчика, проглотившего пластиковый фрагмент игрушки.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Поступило сообщение о том, что в детской больнице на улице Богатырской умер двухлетний ребенок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции. В медицинском учреждении правоохранители допросили заведующего реанимационным отделением, врача и отца мальчика. Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

По предварительному заключению, мальчик умер от разрыва глотки и пищевода.

В связи с выявленными обстоятельствами следователи переквалифицировали уголовное производство на ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему) УК. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее в киевской больнице трехлетнего мальчика придавило металлическими дверями, которые стояли в коридоре возле регистратуры.

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