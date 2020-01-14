Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было.

Фото: facebook.com / Александр Суворов

В киевской детской поликлинике №2 на проспекте Правды на трехлетнего ребенка упали металлические двери, которые стояли в коридоре возле регистратуры.

Об этом сообщил в фейсбуке дядя ребенка Александр Суворов.

Он рассказал, что 13 января ребенок пришел в больницу вместе с мамой из-за ветрянки.

"Мальчика привалило три металлические двери, что привело к перелому (бедренной кости) и шоковому состоянию ребенка... Мама троих маленьких детей, привела детей (больных ветряной оспой) в поликлинику. Когда мама в регистратуре получала талон к врачу в это время маленький мальчик, нечаянно задел тяжелые металлические двери, стоявшие подпертые о стену. В результате металлические двери упали на ребенка", - написал Суворов.

Фото: facebook.com / Александр Суворов Место, где стояли двери

По его словам, накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было.

В помещении, к счастью, находились мужчины, которые быстро помогли поднять тяжелую дверь.

Сейчас ребенок госпитализирован в Детскую клиническую больницу №1. Ему предстоит операция но из-за ветряной оспы ее перенесли.

Полиция Киева проводит проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему, сообщила в фейсбуке пресс-служба Нацполиции.

"По факту травмирования малолетнего ребенка в помещении больницы полицейские проводят проверку. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом - перелом правого бедра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия следственно-оперативная группа и работники сектора ювенальной превенции провели ряд необходимых первоочередных действий.

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